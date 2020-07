Wekdienst 19/7: Laatste kans akkoord op EU-top • Eerste campagnebijeenkomst Kanye West

Goedemorgen! De EU-top in Brussel gaat zijn derde dag in en Kanye West, die mee wil doen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen, houdt in South Carolina zijn eerste campagnebijeenkomst.

Landinwaarts breekt de zon door en wordt het 24 tot 26 graden. In het westen hangt meer bewolking, kan zelfs wat regen vallen en wordt het 20 tot 22 graden. De zuidwestelijke wind is zwak tot matig. Na het weekeinde is het minder warm; een graad of 20 overdag. Het is wel op de meeste plaatsen droog en de zon schijnt geregeld.