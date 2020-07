Slecht weer vertraagt ambitieuze Marsmissie Verenigde Arabische Emiraten

"Wat mij opviel is dat de helft van de mensen die er werken vrouw is. En dan heb ik het niet over secretaresses, maar ingenieurs en wetenschappers. Het zijn allemaal mensen van onder de 35 jaar oud. Heel erg toegewijd en ervan overtuigd dat dit is wat hun land moet doen."

Tot nu toe is het alleen de VS, Rusland, Europa en India gelukt om een satelliet in een baan rond Mars te sturen. De Hope-missie is een samenwerkingsproject tussen Amerika, Japan en de VAE. De 1,3 ton wegende satelliet moet in februari 2021 arriveren bij de rode planeet. Op tijd voor de 50-jarige verjaardag van het Arabische land.

Dunne atmosfeer

De satelliet bevat drie meetinstrumenten, legt Westenberg uit. Een camera om foto's te maken, een infrarood- en een ultraviolet-spectrometer. Allemaal bedoeld om het weer, de seizoenen en atmosfeer te onderzoeken.

"Bijvoorbeeld om te weten te komen waarom de atmosfeer op Mars zo dun is en er waterstof en zuurstof ontsnapt naar de ruimte. Want als je wilt dat er mensen gaan wonen, moet je daar meer inzicht in krijgen."

Eerherstel

De olievoorraad van het land is niet oneindig, dat weten de autoriteiten van de Verenigde Arabische Emiraten. Die kennis is een van de drijfveren voor de grootse innovatieplannen, zoals het Marsproject. Maar het is ook prestigekwestie volgens Westenberg. "Toen het Romeinse Rijk instortte was de Arabische wereld de drager van de mondiale wetenschap. Nu wil de VAE weer behoren tot de voorhoede en daar hoort ruimteverkenning bij."

Overigens is de Hope-missie een van drie geplande Marslanceringen deze maand. Ook China en de VS zijn de laatste fases voor een een verkenningsmissie.