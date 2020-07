Spanningen op EU-top verder opgelopen, Rutte waarschuwt voor te veel optimisme

De spanningen op de EU-top in Brussel zijn verder opgelopen. De Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel zijn vannacht kribbig weggelopen uit een overleg met premier Rutte en de leiders van de andere zogenoemde 'zuinige' landen. Volgens premier Rutte is dat niet iets om je zorgen over te maken.

Het gebeurde na afloop van de officiële vergadering. De meeste leiders waren al naar huis, maar Rutte bleef achter om samen met de leiders van Oostenrijk, Denemarken, Zweden en Finland een compromis te sluiten. Ook Merkel, Macron en de voorzitter van de Europese Raad, Michel, zaten daarbij. Merkel concludeerde op een gegeven moment dat ze klaar was en de Franse president liep vervolgens met haar samen de vergadering uit. "Ik dacht: die lopen kribbig weg en dan zien we morgen wel weer verder", aldus Rutte na afloop.

De Franse president laat via woordvoerders weten dat hij ongeduldig begint te worden. Er verschenen berichten dat zijn vliegtuig al klaarstaat voor vertrek en het dreigement hangt nog steeds boven de markt dat Macron in de loop van vanochtend alsnog terug naar Parijs vliegt omdat er onvoldoende vooruitgang is geboekt. Rutte weet niets van een ultimatum. "Ik heb er helemaal niks over gehoord."

Nieuw compromis rond middaguur

Het is de bedoeling dat bij de aanvang van de vergadering vandaag, zo rond het middaguur, er een nieuw compromis op tafel ligt. In de loop van de ochtend zijn er nog verschillende bilaterale ontmoetingen. Onder anderen Merkel en Macron spreken met elkaar.

Premier Rutte wil gewoon verder onderhandelen. Volgens diplomatieke bronnen wordt er nu echt bewogen en gaat het de goede kant op. Dat is ook de conclusie van de Oostenrijkse premier Kurz. Maar Rutte waarschuwt voor te veel optimisme. "Het lijkt op een aantal punten goed te gaan, maar het is nog lang niet voldoende."

Bovendien is er nog een ander heikel punt. De Hongaarse premier Orbán dreigt alle afspraken te blokkeren als de EU-leiders harde afspraken over de rechtsstaat willen maken. Orbán wil niet dat er financiële consequenties worden verbonden als een land de regels van de rechtsstaat niet naleeft. "Dat is een heikel punt, wat de gesprekken lastig maakt", aldus Rutte vannacht.