Opnieuw aardbeving bij Loppersum, derde in een week tijd

In de omgeving van Loppersum is opnieuw een aardbeving geweest. De beving was vanochtend iets na vier uur in de buurtschap Startenhuizen en had een kracht van 2,3.

Het is de derde keer in een week tijd dat het gaswinningsgebied in Groningen is opgeschrikt door een aardbeving.

Afgelopen dinsdag was er een beving met een kracht van 2,7 in Loppersum. Dat was de zwaarste aardbeving van dit jaar; in een paar dagen tijd zijn al zo'n 800 schademeldingen binnengekomen. Donderdag was er in Hellum een beving met een kracht van 1,8.