'Het was een nachtmerrie', want brand verwoestte eerder kathedraal van Nantes

Omdat de brand op drie plaatsen was uitgebroken, wordt er uitgegaan van brandstichting. De autoriteiten onderzoeken de precieze oorzaak. Niemand raakte gewond bij het blussen van de vlammen.

'Deel van onze geschiedenis'

Vanavond was er een speciale mis in de nabijgelegen basiliek Sint-Nicolas. "Voor alle christenen van het bisdom die door dit vuur geraakt zijn", schrijft omroep Ouest-France. De calamiteit is hard aangekomen in de stad. "We zijn geëmotioneerd en verdrietig", zegt de burgemeester. "Deze plek is niet alleen symbolisch voor de katholieken in deze stad, de kathedraal is belangrijk voor alle inwoners. Het is een deel van onze geschiedenis."

In 1972 brandde het oorspronkelijke houten dak van de kathedraal af. Het duurde ruim dertien jaar voordat de kerk was hersteld. Ook in de Tweede Wereldoorlog had het gebouw schade opgelopen, destijds door bombardementen.

De Franse premier Castex was afgereisd naar Nantes en prees de brandweerlieden. "Dank en bravo", zei hij tegen ze. Ook de ministers van Binnenlandse Zaken Darmanin en Cultuur Bachelot bezochten de kathedraal. President Macron twitterde vanuit Brussel, waar hij met de EU-leiders vergadert over een coronaherstelfonds: "Na Notre Dame, brandt de kathedraal van Sint-Petrus en Sint-Paulus in het hart van Nantes. Sterkte aan de brandweer die alle risico's neemt om dit gotische juweel te redden."