Bestuur CDA draagt vier kandidaten voor het lijsttrekkerschap voor

Mona Keijzer

De getogen Volendamse Mona Keijzer (1968) is katholiek. Ze deed al eerder een gooi naar het lijsttrekkerschap van het CDA. Dat was in 2012, toen ze nog wethouder in Purmerend was. Ze verloor toen van Buma, die haar als nummer 2 op CDA-kandidatenlijst zette. Als Kamerlid voerde ze het woord over onder meer de zorg. In het huidige kabinet is Keijzer staatssecretaris van Economische Zaken. Toen Buma vertrok als partijleider wierp Keijzer zich op als een van de "kroonprinsessen" van het CDA. Ze is wat conservatiever dan De Jonge en sluit samenwerking met Forum voor Democratie niet op voorhand uit.

Lees ook: 'Mona Keijzer: recht-door-zeetype noemde zichzelf al 'kroonprinses' van het CDA'