Martijn van Helvert: Limburgse katholiek wil verbinding met de regio maken

Even leek het erop dat Hugo de Jonge dé kandidaat voor lijsttrekkerschap van het CDA zou zijn. Dat Mona Keijzer vervolgens aankondigde dat ze het tegen hem wilde opnemen, kwam ook niet uit de lucht vallen. Maar dat zich op de valreep nog een derde kandidaat heeft gemeld, is een complete verrassing. Wie is Martijn van Helvert?

In politiek Den Haag en Limburg heeft hij zijn naam gevestigd, maar voor het grote publiek is hij de onbekendste van de drie. De katholiek Martijn van Helvert (1978) komt uit Sittard. Hij woont nu met zijn vrouw en kinderen in Susteren Hij is sinds 2014 Tweede Kamerlid voor het CDA en voert het woord over defensie en buitenlandse zaken. "Inclusief christenvervolging", zegt hij daar zelf uitdrukkelijk bij.

Eerder was hij onder meer fractievoorzitter van het CDA in de Provinciale Staten in Limburg. Hij werkte als beleidsmedewerker bij de gemeente Heerlen en was zelfstandig adviseur. Hij begon zijn loopbaan als docent Geschiedenis van de Oudheid en Antieke Cultuur aan de Universiteit van Utrecht. Naast het Kamerlidmaatschap is hij onder meer lid van de Raad van Advies van voetbalclub Fortuna Sittard.

Regionale achterban

Van Helvert heeft een grote achterban in Limburg, Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 kreeg hij ruim 19.000 voorkeursstemmen. Dat was ruim meer dan de voorkeurdrempel van 17.527 die toen gold. Maar Van Helvert kreeg vanwege zijn zestiende plek op de CDA-kandidatenlijst sowieso weer een zetel. Zijn regionale populariteit heeft hij onder meer te danken aan het wekelijkse spreekuur, op maandagochtend in een café in Sittard, waar burgers met vragen bij hem terecht kunnen.

Het Kamerlid gaat prat op zijn afkomst. Hij stelt zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap omdat hij denkt dat hij beter in staat is dan De Jonge (uit Rotterdam) en Keijzer (uit Volendam) om de regio en de Randstad met elkaar te verbinden. "Je ziet toch dat de meeste lijsttrekkers, ook van andere partijen, uit die Randstad, of op zijn minst uit Noord- of Zuid-Holland komen. Dus zeg ik: laat mij nu die CDA-kar trekken. Want de verkiezingen zijn voor het hele land."

Hij profileert zich ook als katholiek. In de CDA-vertrekken in de Tweede Kamer bouwde hij een vergaderzaaltje om tot gebedsruimte. Hij plaatste daar een twee meter hoog Mariabeeld, afkomstig uit een kerk in Weert. Daar is hij trots op. Moeder Maria in het Parlement heeft zelfs haar eigen Twitter-account, met foto's van bezoekers. Of een filmpje van Van Helvert zelf, die harmonica voor haar speelt.