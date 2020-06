Mona Keijzer: recht-door-zeetype noemde zichzelf al 'kroonprinses' van het CDA

Als de getogen Volendamse Mona Keijzer in de strijd om het lijsttrekkerschap de meerderheid van de CDA-leden achter zich weet te krijgen, wordt ze de eerste vrouwelijke lijsttrekker voor de christendemocraten. Ze heeft in De Telegraaf bekendgemaakt dat ze zich kandidaat stelt. Vorige week liet minister De Jonge van Volksgezondheid weten dat hij in de race stapt.

Keijzer is staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Daarvoor zat ze vijf jaar in de Kamer en eerder was ze actief in de lokale politiek, onder meer als wethouder van Purmerend.

Al eerder deed ze een gooi naar het CDA-leiderschap: in mei 2012 streed ze met vijf anderen om de rol van lijsttrekker. Ze haalde 26 procent van de stemmen, maar Sybrand Buma won en Keijzer kwam als nummer twee op de lijst achter hem. Ze bleek wel een stemmentrekker: bij de verkiezingen in 2012 kreeg ze ruim 127.000 voorkeurstemmen, vijf jaar later waren dat er zelfs 165.000.

Kroonprinsessen

Als het in voorjaar van 2019 in de media veel over 'kroonprinsen' gaat, laat ze nadrukkelijk weten dat er in het CDA ook kroonprinsessen staan te trappelen, zoals zijzelf, minister van Defensie Ank Bijleveld en Kamerlid Madeleine van Toorenburg.

Keijzer is afkomstig uit een ondernemersfamilie met middenstanders en vissers; haar eerste baantje was in de vis. Als ze zich als staatssecretaris inzet voor bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf is dat voor haar vertrouwd terrein.