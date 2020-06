Hugo de Jonge wil lijsttrekker van het CDA worden bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Over zijn kandidatuur werd al maandenlang gespeculeerd. Vanmiddag maakte hij in Rotterdam bekend dat hij zich aanmeldt.

De Jonge zei dat we in een moeilijke tijd leven, waarin veel mensen in onzekerheid verkeren: "Het CDA staat in een lange traditie om verantwoordelijkheid te dragen als het moeilijk is en in die traditie ben ik ook grootgebracht. Daarom wil ik graag lijsttrekker zijn van het CDA."

CDA als brede volkspartij

De Jonge is vicepremier en minister van Volksgezondheid. Eerder was hij onder meer wethouder van Onderwijs in Rotterdam. Hij benadrukte vandaag dat hij op veel terreinen ervaring heeft. "Ik word er gelukkig van het verschil te maken in het leven van mensen die op je rekenen." Hij zei dat hij voor een politiek van het midden is: "Ik geloof dat het CDA daar hoort als brede volkspartij. Het politieke midden is een antwoord op de polarisatie in de samenleving. Daar worden verschillen overbrugd."

Volgens De Jonge heeft het CDA alles in zich om bij de verkiezingen de grootste partij te worden. "Wij hebben het mooiste verhaal voor Nederland, maar ik zie ook weleens een peiling en ik zie dat er werk aan de winkel is."