Wopke Hoekstra wil geen CDA-lijsttrekker worden

Wopke Hoekstra is niet beschikbaar als lijsttrekker voor het CDA. "Ik vind dat ik uiteindelijk meer een bestuurder ben dan een beroepspoliticus. Ik wil dicht bij mezelf blijven", zegt de minister van Financiën in een interview met De Telegraaf.

Hoekstra werd genoemd als belangrijke kandidaat om het CDA te leiden bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Ook de namen van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken gaan rond.

"Veel mensen binnen en buiten het CDA hebben me het afgelopen jaar geënthousiasmeerd over het leiderschap na te denken", zegt Hoekstra in het interview. "Toch ben ik steeds tot dezelfde conclusie gekomen. Namelijk dat ik het niet moet doen."

Andere rol

Volgens de minister is het partijleiderschap van het CDA heel wat anders dan zijn huidige baan. "Met een volksvertegenwoordigende verantwoordelijkheid en met alles wat daarbij komt kijken. Een partijleider is iets anders dan een minister, verschillende rollen vragen andere dingen."

Hoekstra zegt dat hij zelf al voor de kerst had bepaald dat hij geen kandidaat wil worden. "Toen zijn er een paar mensen geweest, zowel binnen het CDA als daarbuiten, die me aanraadden nog een half jaar te wachten met het doorhakken van de knoop. Maar ik heb de afgelopen tijd, bijvoorbeeld in februari, aan de partijtop het signaal afgegeven dat ze rekening moesten houden met dat ik het niet zou doen."

Maandag begon het CDA met de procedure voor het kiezen van de lijsttrekker. Kandidaten kunnen zich tot 24 juni melden. Als het partijbestuur vindt dat er meerdere kandidaten geschikt zijn, dan volgt er een lijsttrekkersverkiezing onder leden.

Vierkant achter lijsttrekker

Hoekstra zegt dat hij de afgelopen tijd met zowel De Jonge als Keijzer veel gesprekken heeft gevoerd. "Ik ga vierkant achter de lijsttrekker staan, wie het ook wordt."

Hij lijkt bij de Tweede Kamerverkiezingen ook niet op de kandidatenlijst te komen. "Dat ligt niet onmiddellijk voor de hand." Over een nieuwe periode als minister, zegt hij: "Dat is iets om dan te bespreken. De baan die ik nu heb is de mooiste baan die ik ooit gehad heb. Het ministerschap is een voorrecht en geen recht."