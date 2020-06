Hugo de Jonge: van onderwijzer tot mogelijke CDA-leider

Het is geen verrassing dat vicepremier Hugo de Jonge zich kandideert om lijsttrekker van het CDA te worden. Zijn naam zong al rond sinds het vertrek van voormalig CDA-leider Buma, vorig jaar. En nu zijn grootste rivaal, minister Hoekstra van Financiën, is afgehaakt, zijn alle ogen op hem gericht. Zijn kansen worden hoog ingeschat.

De Jonge heeft vanaf het begin van zijn ministerschap de aandacht getrokken. Op de dag dat de bordesfoto van het kabinet-Rutte III werd gemaakt, 26 oktober 2017, ging het vooral over de bijzondere schoenen van de nieuwe vicepremier van het CDA. Zelf zei hij daarover: "Ik heb altijd vrolijke schoenen aan en dit is een vrolijke dag. Er is geen reden om somber en saai door het leven te gaan."

Veel in beeld tijdens coronacrisis

De geboren Zeeuw Hugo de Jonge (1977), die protestants is, was zeven jaar wethouder in Rotterdam, toen hij werd gevraagd als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte III. Hij werd ook vicepremier voor het CDA en verving in die rol regelmatig Rutte als voorzitter van de ministerraad.

De Jonge zoekt geregeld de publiciteit via video's, foto's en berichten op sociale media. De laatste maanden, tijdens de coronacrisis, nam zijn bekendheid toe als de minister van Volksgezondheid, die steevast naast premier Rutte - en gebarentolk Irma Sluis - op het podium stond. Daardoor steeg hij in de peilingen, hoewel er ook wel grappen werden gemaakt over zijn langdradige manier van praten. De Jonge werd in maart van de ene dag op de andere de eerstverantwoordelijke voor het coronabeleid, nadat zijn oververmoeide collega Bruins was opgestapt.

Veel kritiek kreeg De Jonge op zijn prestigeproject: het ontwikkelen van een 'corona-app', waarmee kan worden gevolgd met wie een coronapatiënt contact heeft gehad. Er zijn grote zorgen over de privacy, de techniek, de meerwaarde en het draagvlak onder de bevolking die de app op zijn mobiel moet installeren. Er wordt nog altijd aan gewerkt, maar het lijkt soms of De Jonge de enige is die er nog in gelooft.

Pleidooi voor minder markt

Vorige week pleitte De Jonge naar aanleiding van de coronacrisis voor aanpassingen in het zorgbeleid van de toekomst.

"Deze crisis is één groot pleidooi voor minder markt, meer samenwerking en meer centrale regie. (..) Het moet fundamenteel anders. De centrale overheid moet soms een dwingende en sturende rol hebben. Dat merk je nu op alle fronten. (..) Dat er wat moet gebeuren is nu wel duidelijk", zei hij in het AD. Vorig jaar liet hij zich ook al kritisch uit over het "neoliberale mensbeeld en het ongebreidelde marktdenken".

Van De Jonge wordt door velen gezegd dat hij in sociaal-economisch opzicht een wat linkser profiel heeft dan de nu als kandidaat afgehaakte Hoekstra. Toen hij zich vanmiddag kandidaat stelde, zei De Jonge dat hij voor een politiek van het midden is en dat het CDA daar als brede volkspartij hoort. Hij heeft zich verschillende keren gekeerd tegen samenwerking in een landelijke coalitie van het CDA met Forum voor Democratie.

Onderwijs

Hij is van huis uit een onderwijsman. Hij was leraar en adjunct-directeur van een basisschool. Daarna werkte De Jonge jaren op het ministerie van Onderwijs als politiek assistent van CDA-minister Van der Hoeven en CDA-staatssecretaris Van Bijsterveldt en als lid van het managementteam Voortgezet Onderwijs.

Door zijn ervaring met verwaarloosde, getraumatiseerde en uit huis geplaatste kinderen pleitte wethouder De Jonge ervoor dat sommige ouders verplicht voorbehoedsmiddelen zouden moeten gebruiken. "Sommige kinderen hebben het recht om niet geboren te worden", zei hij bij de start van een proef om verslaafde of psychisch gestoorde ouders met zachte dwang aan de anticonceptie te helpen.