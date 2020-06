Wekdienst 17/6: Demonstratie touringcars • #ShareTheMicNow in Nederland

Goedemorgen! Vandaag demonstreren touringcarondernemers in Den Haag, is er een rechtszaak over mondkapjesfraude en delen witte bekende Nederlandse vrouwen hun Instagram-account met zwarte invloedrijke vrouwen.

Het weer: vandaag blijft het in het noorden lang bewolkt en druilerig. In het zuiden schijnt eerst de zon, maar later ontstaan daar pittige regen- en onweersbuien. Het wordt zo'n 20 graden in het noordoosten tot 25 in het midden en zuiden van het land.