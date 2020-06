Meer ouders in aanmerking voor schadevergoeding toeslagfraude

Meer ouders die gedupeerd zijn in de kinderopvangtoeslagaffaire kunnen aanspraak maken op de compensatieregelingen van de overheid. Het gaat om ouders die onterecht als fraudeur waren aangemerkt en vervolgens geen betalingsregelingen konden aangaan om hun schulden te betalen, bijvoorbeeld door een kwijtgeraakt bonnetje of een niet goed ingevuld formulier.

Het gaat in totaal om duizenden ouders. De Belastingdienst oordeelde eerder over hen dat ze door eigen toedoen niet in aanmerking kwamen voor een betalingsregeling. Veel van deze gedupeerden kwamen daardoor in grote financiële problemen.

Het kabinet was van plan deze ouders alleen het bedrag terug te geven dat ze ooit hebben betaald. Na verzet van SP-Kamerlid Renske Leijten heeft het kabinet nu besloten dat ook deze mensen recht hebben op een extra schadevergoeding van 30 procent van het totaalbedrag.

'Levens vernietigd'

Leijten: "Als je onterecht tot fraudeur werd gemaakt, dan kreeg je geen enkele hulp van de Belastingdienst. Je kreeg geen betalingsregeling, en als je niet kon voldoen werd er beslag gelegd op je huis, je loon, je auto en dat heeft levens vernietigd."

Het SP-Kamerlid is daarom opgelucht dat de wet is aangepast en dat er ook voor deze groep mensen nu een schadevergoeding komt. "De schade die is aangericht, door dat oordeel, daar komt nu compensatie voor."

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de kwestie.