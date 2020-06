Touringcarbedrijven trotseren corona-richtlijn, meer passagiers in de bus

Touringcarbedrijven gaan de corona-richtlijnen bewust overtreden. Ze gaan 30 mensen per bus vervoeren, in plaats van de toegestane 12 tot 25, afhankelijk van het type bus. Johan Pouw van Pouw Vervoer in Vianen maakt de actie gisteravond bekend bij Hart van Nederland.

Volgens Pouw doet 90 procent van de touringcarbranche mee. "Het gaat om zo'n 200 familiebedrijven, die er allemaal min of meer hetzelfde in staan."

Geen besluit

De brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer staat er helemaal achter. We hebben de corona-richtlijnen zorgvuldig vertaald naar een protocol, zegt de manager voor het busvervoer Carlo Cahn. "We hebben dat als branche voorgelegd aan de 25 veiligheidsregio's en het ministerie van INW. We krijgen maar geen officiële goedkeuring, ze wijzen naar elkaar."

Hij wijst er ook op dat touringcars nu ook als vervangend vervoer voor de trein worden ingezet. Dan gelden er andere regels en mag die 30 man wel. "Dat is raar, een bus is een bus."

Risico van handhaving

In de touringcars zit iedereen voortaan 1,5 meter van elkaar, maar het is net als in stads- en streekvervoer en treinen niet te voorkomen dat passagiers soms toch dichter bij elkaar komen. Als de politie dat ziet, kan ze gaan handhaven en dat is een risico.

"Wij doen niet iets wat niet mag", zegt Cahn. "Maar in een touringcar ben je heel zichtbaar. We gaan nu van start omdat ondernemers echt in de problemen komen."

Eventuele boetes nemen de bedrijven voor lief. "Het is toch raar dat iedereen zomaar in een trein kan stappen, maar bij ons niet", zei Pouw bij Hart van Nederland.