Trump wil boek ex-adviseur John Bolton verbieden

De Amerikaanse regering wil een boek van ex-veiligheidsadviseur John Bolton verbieden, omdat daar geheime informatie in zou staan. Met een rechtszaak proberen regeringsadvocaten de publicatie van de memoires aanstaande dinsdag te vertragen.

Eerder waarschuwde president Trump al dat Bolton de wet overtreedt, omdat hij met zijn boek The Room Where It Happened de nationale veiligheid in gevaar zou brengen. Volgens regeringsbronnen staat het manuscript van 500 pagina's vol met gevoelige informatie en weigert Bolton die te verwijderen.

Uitgeverij Simon & Schuster heeft de publicatie al twee keer uitgesteld. Volgens Boltons advocaat vormt de inhoud geen risico en wil de regering Trump voorkomen dat ongemakkelijke details naar buiten komen. Het boek zou de chaos en willekeur in het Witte Huis beschrijven.