Trump ontslaat Nationale Veiligheidsadviseur Bolton

Amerikaanse media schrijven dat Bolton een groot tegenstander was van het vredesoverleg met de Taliban dat president Trump wilde voeren in Camp David, maar twee dagen geleden net zo onverwacht als de aankondiging ervan afblies.

Bolton was de derde Nationale Veiligheidsadviseur van Trump. Sinds maart vorig jaar was hij in functie. Hij geldt als een hardliner, die in het verleden een groot voorstander was van de oorlog in Irak.

In tegenstelling tot Trump ziet Bolton een grote rol voor de VS in de wereld, die waar nodig met militaire interventies moet worden vormgegeven. Trumps politieke koers wordt in tegenstelling tot die van Bolton veelal gezien als isolationistisch.

Syrië, Iran en Noord-Korea

Een van Boltons belangrijkste wapenfeiten was dat hij de president wist te overtuigen van het belang van Amerikaanse troepen in Syrië. De president wilde destijds de Amerikaanse troepen uit Syrië terugtrekken. Ook wordt Bolton gezien als de architecten achter de harde lijn van de VS tegen Iran en drong hij bij Trump aan op voorzichtigheid ten opzichte van Noord-korea.

Onder president Bush was Bolton ambassadeur bij de VN en in 2016 overwoog hij zelf een gooi te doen naar het presidentschap. Dat hij later toetrad tot Trumps regering was onverwacht, omdat hij in de verkiezingscampagne Trumps internationale politieke koers sterk afwees.