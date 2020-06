KLM: alle klanten kunnen bij annulering toch geld terugkrijgen

Bij annuleringen van vluchten door Air France of KLM kunnen klanten toch geld terugkrijgen, ook als ze al een voucher hebben ontvangen. Dat maakt de luchtvaartmaatschappij bekend.

Eerder maakte KLM een onderscheid tussen vluchten van voor en na 15 mei. Was een vlucht voor die datum geannuleerd, dan kwamen klanten alleen in aanmerking voor compensatie met een voucher. Voor latere vluchten was er wel de mogelijkheid om geld terug te krijgen.

De luchtvaartmaatschappij past nu het voucherbeleid aan: de annuleringsdatum van de vlucht maakt niet meer uit. "In het geval van annuleringen van vluchten door Air France of KLM, kunnen klanten kiezen tussen het boeken van een nieuwe vlucht, een voucher of een cash terugbetaling, ongeacht de annuleringsdatum van hun vlucht", schrijft het bedrijf in een persbericht.

Fundamenteel recht

De Europese Commissie sprak zich vorige maand scherp uit over bedrijven die geen geld teruggeven aan klanten. Volgens Eurocommissaris Vestager is het een fundamenteel recht van consumenten om geld terug te krijgen als een dienst niet wordt geleverd. "Sommige mensen hebben al hun spaargeld uitgegeven om een ticket te kopen. Soms zijn ze door de crisis werkloos geworden; juist die mensen hebben recht op teruggave van hun geld als de reis niet kan doorgaan", zei ze daar toen over.

Nederland kon van de Europese Commissie mogelijk een boete krijgen als de regering hier niet op zou handhaven, bleek toen. Naar aanleiding daarvan zei het kabinet dat luchtvaartmaatschappijen toch de mogelijkheid moeten geven om geld terug te krijgen. Alleen een voucher om de trip later in te halen mocht niet meer.

Gemiddeld 1200 euro

Eind vorige maand kondigde claimorganisatie Aviclaim een rechtszaak aan tegen KLM en andere vliegmaatschappijen die klanten met geannuleerde vluchten alleen een voucher geven, en niet de ticketprijs terugstorten. De claimorganisatie kreeg vooral klachten over KLM: meer dan een kwart van de gevallen ging daarover.

Afgelopen vrijdag is KLM door Aviclaim gedagvaard, en dinsdag staat de eerste zittingsdatum gepland. "Goed nieuws", zegt Kuilman over de aanpassing van het voucherbeleid. "Blijkbaar werd de druk te hoog."

"Dit is een teken dat de passagier gelijk heeft, dat je recht hebt op je geld", zegt Kuilman. Of de rechtszaak nu van de baan is, hangt volgens hem van KLM af. "Wij zullen de zaak niet zomaar stoppen, want deze mensen hebben hun geld nog niet gekregen. Het is aan KLM om daar een einde aan te maken."

Volgens een woordvoerder van KLM was de dagvaarding niet de aanleiding om het voucherbeleid aan te passen. "In het algemeen speelt hier ook voortschrijdend inzicht. We hebben ook te maken met het belang van onze klant, daar zijn we ons bewust van." De luchtvaartmaatschappij zegt wel te hopen dat mensen blijven kiezen voor een voucher.