Kabinet overstag: reizigers moeten toch geld terugkrijgen als ze dat willen

Luchtvaartmaatschappijen moeten hun klanten toch de mogelijkheid geven hun geld terug te krijgen als de reis vanwege het coronavirus geannuleerd wordt. Ze mogen niet langer alleen maar een voucher geven om de trip later in te halen, zegt het kabinet.

Dat geeft daarmee toch gehoor aan de oproep van de Europese Commissie. Gisteren nog zei premier Rutte dat de vouchers wat hem betreft gewoon konden blijven, omdat Brussel geen sancties zou opleggen.

Vandaag bleek dat de Commissie wel degelijk een zogeheten inbreukprocedure overweegt tegen lidstaten die reisorganisaties toestaan dat ze vouchers geven in plaats van geld. Dat zou betekenen dat Nederland een boete kon krijgen. Minister Van Nieuwenhuizen heeft daarop besloten toch te gaan handhaven, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Luchtvaartmaatschappijen steunen

Van Nieuwenhuizen gaf de Inspectie eind maart de opdracht niet meer te handhaven op de regel dat bij een geannuleerde reis de reissom binnen 7 dagen moet zijn terugbetaald. Het idee daarachter was te voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen in de financiële problemen zouden komen.

Die opdracht aan de Inspectie trekt ze nu in, schrijft ze aan de Kamer. Tegelijkertijd doet ze een oproep aan reizigers om de vouchers wel te accepteren, als dat enigszins kan.

Vandaag maakte de KLM al bekend dat gedupeerde reizigers niet verplicht zijn een voucher te accepteren, maar dat ze ook hun geld kunnen terugkrijgen.

Bekijk hier hoe premier Rutte gisteren zei dat wat hem betreft dat de vouchers gewoon konden blijven, omdat Brussel geen sancties zou opleggen.