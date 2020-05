Zaak tegen vliegmaatschappijen die geen geld teruggeven

Claimorganisatie Aviclaim begint een rechtszaak tegen KLM en andere vliegmaatschappijen die klanten met geannuleerde vluchten alleen een voucher geven, en niet de ticketprijs terugstorten. In eerste instantie gaat het om claims tegen KLM en Transavia, maar in totaal gaat het om 55 verschillende luchtvaartmaatschappijen.

"In de eerste zaak gaat om enkele tientallen boekingen", zegt Aviclaim-directeur Remco Kuilman. Hij houdt zich naar eigen zeggen bezig met 1500 zaken van mensen die klagen over een geannuleerd ticket in verband met de coronacrisis.

Stefan Maertens had voor april bij KLM een reis geboekt naar Bali met het gezin. "Op 7 april werd die reis geannuleerd vanwege covid-19. Ik ben zelfstandig ondernemer. Ik ben ook geraakt door de crisis. De 3500 euro voor die reis betekent drie maanden overleven voor mijn gezin."

Hij wilde geld terug, maar dat bleek erg ingewikkeld. "Ik moest een aanvraag doen. Die ligt al acht weken te wachten. Ik heb nog steeds niks."

Europese wet

Op internet circuleren veel klachten over KLM. "Meer dan een kwart van onze gevallen gaat over vluchten van de KLM", zegt Kuilman van Aviclaim. "Gemiddeld is het boekingsbedrag bij KLM ook hoger, bijna 1200 euro per boeking."

KLM maakt een verschil tussen vluchten voor en na 15 mei. Geannuleerde vluchten van voor die datum komen volgens KLM alleen in aanmerking voor compensatie met een voucher. Voor latere vluchten is er wel de mogelijkheid om geld terug te vragen. Maar dat verschil is volgens Kuilman onterecht. "De Europese wet is duidelijk: in alle gevallen heb je recht op geld terug."

Eurocommissaris Vestager zei onlangs dat consumenten het fundamentele recht hebben om geld terug te krijgen als een dienst niet wordt geleverd, in dit geval door de coronacrisis. Dat geldt dus ook voor mensen met een vliegticket dat voor 15 mei is geannuleerd.