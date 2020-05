Nederland stemt vergeefs tegen bijna 8 ton bonus voor topman Air France-KLM

Topman Ben Smith van Air France-KLM krijgt een bonus van ruim 768.000 euro over 2019. Een ruime meerderheid van 81 procent van de aandeelhouders stemde daarvoor. Dat bleek vanmiddag op een algemene vergadering die vanwege de corona-maatregelen via een videoverbinding werd gehouden. De aandeelhouders hadden via post en digitaal eerder al over de reeks voorstellen gestemd.

Nederland, dat een belang van 14 procent heeft in Air France-KLM, heeft tegen de bonus voor Smith gestemd. Dat laat minister Wopke Hoekstra van Financiën weten. "Zoals we steeds hebben gezegd: We zitten in een crisis en er is veel belastinggeld nodig om bedrijven en werknemers door deze crisis te loodsen. Dit is daarom niet de tijd voor bonussen voor bestuurders van bedrijven die we moeten steunen."

Topman Smith zag eerder af van zijn korte-termijnbonus voor 2020 en accepteerde, net als het personeel, een salarisverlaging van 25 procent zolang het bedrijf minder vliegt vanwege de coronacrisis. De bonus die hij nu krijgt is nog over het jaar 2019, dat goede resultaten liet zien.

Miljardensteun

Air France-KLM zit inmiddels in financiële problemen nu er nauwelijks meer gevlogen wordt. Over het eerste kwartaal werd een verlies van 1,8 miljard euro geleden. De verwachtingen voor het tweede kwartaal zijn nog slechter.

De Franse en Nederlandse staat zijn om die reden bijgesprongen. Frankrijk gaat 7 miljard euro in Air France steken, Nederland helpt KLM met een steunpakket van tussen de 2 en 4 miljard euro.

De koers van het aandeel Air France-KLM steeg voorafgaand aan de digitale aandeelhoudersvergadering meer dan 11 procent. Inmiddels staat de koers van het aandeel nog altijd ruim tien procent hoger dan de openingskoers vanochtend.