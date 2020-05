Europese Commissie overweegt wel degelijk procedures om vouchers

De Europese Commissie overweegt wel degelijk om inbreukprocedures te starten tegen landen die reisorganisaties toestaan om vouchers in plaats van geld te geven bij geannuleerde reizen. Premier Rutte zei gisteren nog dat procedures niet aan de orde zijn, maar Nederland is volgens de Commissie juist één van de landen waarbij dat wordt overwogen. Dat zegt een woordvoerder van de Commissie tegen de NOS.

De reisorganisaties zouden vouchers willen geven waarmee klanten in de toekomst een andere reis kunnen boeken. Dat mag wel, zegt de Europese Commissie, maar dan moet de klant ermee instemmen. Klanten die hun geld terug willen, moeten die keuze hebben.

Verkeerde interpretatie

Volgens premier Rutte werd gisteren een brief van de Europese Commissie verkeerd geïnterpreteerd. Nederlandse reisorganisaties hoeven wat hem betreft voorlopig geen geld terug te geven aan hun klanten. "We kunnen voorlopig doorgaan met de vouchers. Er is geen strafmaatregel."

Dat ligt toch anders, zegt de Europese Commissie. De brief waar Rutte aan refereert, had dat al duidelijk moeten maken. "De brief is weliswaar geen eerste stap in een inbreukprocedure, hij maakt wel duidelijk dat wij maatregelen zullen nemen als landen niet snel voldoen aan de regels."

Dertien landen worden bij naam genoemd, waaronder België, Frankrijk, Spanje, Italië en dus ook Nederland. Bij Nederland wordt opgemerkt dat op papier weliswaar aan alle regels wordt voldaan, maar dat een regeringsadvies die papieren werkelijkheid ondermijnt. Nederland kondigde aan de regels niet te handhaven.

Boete?

Een inbreukprocedure kan uiteindelijk leiden tot boetes als niet aan EU-regelgeving wordt voldaan. Nederland stelde de voucher-regeling in zodat reisorganisaties niet op korte termijn grote bedragen hoeven over te maken aan hun klanten. Dat zou in de corona-crisis kunnen leiden tot veel faillissementen.

Reisorganisatie Corendon zei bijvoorbeeld dat ze 60 miljoen euro aan vouchers heeft uitstaan. Terugbetalen zou het einde van de organisatie betekenen.