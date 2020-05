Europese Commissie: 'Geld terugkrijgen is recht consument, ook in coronacrisis'

Nederland mag niet afwijken van de EU-regels. Het kabinet krijgt een brief van de Europese Commissie waarin uitleg wordt gevraagd over het voornemen van minister Van Nieuwenhuizen om passagiers voorlopig geen financiële compensatie te geven als hun vlucht niet doorgaat. Het is de eerste stap op weg naar een zogenoemde inbreukprocedure bij het Hof.

Volgens Eurocommissaris Vestager is het een fundamenteel recht van consumenten dat ze geld terug krijgen als een dienst niet wordt geleverd, in dit geval door de coronacrisis. "Sommige mensen hebben al hun spaargeld uitgegeven om een ticket te kopen. Soms zijn ze door de crisis werkloos geworden, juist die mensen hebben recht op teruggave van hun geld als de reis niet door kan gaan."

Maar minister Van Nieuwenhuizen wil dat luchtvaartmaatschappijen tijdelijk de wet niet hoeven na te leven. Ze heeft de Tweede Kamer gezegd niet op de naleving te controleren. Daarbij heeft ze de steun van elf andere EU-landen, om dat in de hele Europese Unie niet te doen. De Europese Commissie is het daar dus niet mee eens en Nederland krijgt de komende dagen een brief waarin staat dat consumenten recht houden op financiële compensatie.

Nog geen juridische stappen

Voorlopig onderneemt de Europese Commissie nog geen juridische stappen tegen Nederland. Bij overtredingen van EU-wetten stapt de commissie vaak naar het Europees Hof om een uitspraak te vragen.

"Teleurstellend", noemt CDA-Europarlementariër Tom Berendsen de weigering van de commissie om tijdelijk het recht van consumenten om hun geld terug te krijgen als een reis niet doorgaat, op te schorten. "In deze uitzonderlijke situatie zijn vouchers vooral voor luchtvaartmaatschappijen een tijdelijke oplossing, omdat er geen alternatieve vluchten op korte termijn mogelijk zijn en er niet voldoende geld in kas is om alles nu terug te betalen."

Ook Rob Roos van Forum voor Democratie snapt de opstelling van de Eurocommissaris niet. "Er is sprake van overmacht. De kans is groot dat vliegtuigmaatschappijen failliet gaan als ze nu consumenten hun geld moeten terug geven. We hebben het over 300.000 banen."

Consumenten verleiden

Bas Eickhout van GroenLinks is het daar niet mee eens. "De vliegmaatschappijen moeten zich gewoon aan de regels houden: mensen die hun geld terug willen krijgen, moeten dat ook krijgen. De financiële problemen van de luchtvaart zijn geen reden om ineens de regels te overtreden, de sector ontvangt al gigantische steun."

Volgens Eurocommissaris Vestager kan je consumenten ook verleiden. "Maak een tegoedbon (voucher) aantrekkelijk. Versoepel de regels, maar kom niet aan het recht van consumenten."