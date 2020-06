Unilever wordt op papier een Brits bedrijf

Levensmiddelenconcern Unilever gaat zijn hoofdkantoor vestigen in Londen. Nu heeft het bedrijf nog twee hoofdkantoren, in Rotterdam en Londen. Het kantoor in Rotterdam sluit niet.

Unilever is nu nog een bedrijf naar zowel Brits als Nederlands recht, maar op papier wordt het dus Brits. In een verklaring zegt Unilever een simpeler bedrijf te creëren dat beter is toegerust op toekomstig succes.

Volgens Unilever verandert er niets aan de aanwezigheid van het bedrijf in Nederland en gaan er geen banen verloren. Ook blijft het bedrijf een notering houden aan de beurs in Amsterdam.

Verhuizing naar Rotterdam afgeblazen

Het levensmiddelenconcern besloot in oktober 2018 de voorgenomen verhuizing van het hoofdkantoor naar Rotterdam af te blazen, onder druk van met name Britse aandeelhouders.

Toenmalig topman Polman liet weten dat dat deels kwam door het verzet tegen de afschaffing van de dividendbelasting in Nederland. Voor het afschaffen van die belasting was te weinig maatschappelijk en politiek draagvlak. Het kabinet zag uiteindelijk af van het afschaffen van de belasting.

Kabinet betreurt besluit

Half mei heeft het bestuur van Unilever de Nederlandse regering geïnformeerd over de versimpeling van de structuur waarbij de keuze viel op Londen. Het kabinet betreurt het besluit, omdat het liever had gezien dat Unilever voor Nederland had gekozen.

Unilever heeft wel toezeggingen gedaan aan Nederland. In een brief aan de Nederlandse regering is vastgelegd dat het bedrijf de activiteiten in ons land zal versterken.

Minister Wiebes schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat deze stap van Unilever geen gevolgen heeft voor de activiteiten en werkgelegenheid in Nederland. Het bedrijf zegt dat indien de divisie Food & Refreshment (F&R) "op enig moment een zelfstandig beursgenoteerd bedrijf wordt, dit wordt gevestigd in Nederland met een Nederlandse beursnotering".

"Dit voorstel komt, gezien de ontwikkelingen in de laatste jaren, niet als een grote verrassing", schrijft Wiebes aan de Kamer. "Unilever heeft al lange tijd aangegeven de structuur van het bedrijf te willen simplificeren. Wij als kabinet zijn met Unilever in gesprek gegaan met als doel om zoveel mogelijk activiteiten en werkgelegenheid van het bedrijf voor ons land te behouden."

2500 medewerkers

Unilever heeft in ons land 2500 medewerkers en werkt samen met ruim 4200 Nederlandse toeleveranciers. Eind 2019 opende het concern op de campus van de Wageningen Universiteit & Research een splinternieuw onderzoekscentrum, een investering van 85 miljoen euro. Daar werken 450 mensen uit verschillende landen aan nieuwe voedingsproducten.

Unilever heeft in ons land het wereldwijde hoofdkantoor van de F&R-divisie, het Benelux-hoofdkantoor, de internationale fabrieken van Ben & Jerry's en De Vegetarische Slager.