Unilever blaast verhuizing naar Rotterdam af onder druk aandeelhouders

Unilever, margarinefabrikant groeit uit tot megaconcern

Unilever begon in 1870 met de oprichting van de stoomboterfabriek in Oss. De naam Unilever ontstond in 1929 toen de Margarine Unie uit Nederland samenging met de Britse zeepfabrikant Lever Brothers.

Naast boter en zeep werd het assortiment al snel uitgebreid en het concern groeide in amper een halve eeuw uit tot een van Nederlands grootste multinationals. In 2017 had Unilever een omzet van 53,7 miljard euro, met een nettowinst van 6,5 miljard.

Unilever is onder meer bekend van de merken Axe, Becel, Blue Band, Ben & Jerry's, Calvé, Dove, Knorr, Ola, Omo, Persil en Unox. De laatste tien jaar heeft het bedrijf veel fabrieken in Nederland gesloten en productie verplaatst naar andere plekken in Europa. Van alle producten wordt alleen het Ben & Jerry-ijs nog in Nederland gemaakt, in de fabriek in Hellendoorn.