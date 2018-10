Oppositie slijpt de messen over dividendbelasting na Unilever-besluit

De oppositie in de Tweede Kamer grijpt het niet doorgaan van de verhuizing van Unilever aan om nog eens te pleiten voor het handhaven van de dividendbelasting. Bijna de hele oppositie was altijd al tegen de afschaffing, en de partijen zien nu een extra argument om te protesteren.

PVV-leider Wilders spreekt van een afgang voor premier Rutte. Hij twittert dat er miljarden zijn weggegooid en wil dat de afschaffing meteen van tafel gaat. GroenLinks-leider Klaver vindt de gang van zaken pijnlijk. Volgens hem valt nu het "aller- aller- allerlaatste" argument voor afschaffing weg.

SP-leider Marijnisssen reageert op een soortgelijke manier: "Het enige argument om de belasting af te schaffen, is nu verdwenen. Dit onzalige plan moet van tafel."

Volgens PvdA-voorman Asscher is de beslissing van Unilever genant voor het kabinet. Hij twittert dat alle smoezen nu op zijn en dat het kabinet nog vandaag moet besluiten de dividendbelasting in stand te laten. De oppositie wil snel een Kamerdebat met het kabinet.

Kabinet praat erover

Minister Dekker voor Rechtsbescherming zei voor de ministerraad dat het hem lijkt dat de afschaffing van de dividendbelasting gewoon doorgaat. "We deden dit niet alleen voor Unilever. Dat zou ook wel een beetje gek zijn."

Andere bewindslieden hielden zich meer op de vlakte. Verantwoordelijk staatssecretaris Snel van Financiƫn wilde niet veel meer kwijt dan dat hij het besluit van Unilever graag anders had gezien en dat hij er in het kabinet over gaat praten.

De VVD laat weten dat het standpunt over de dividendbelasting niet verandert. Andere regeringspartijen hebben nog niet gereageerd. Vooral in de achterban van CDA en D66 ligt de maatregel zeer gevoelig. Morgen houdt D66 een congres. Daar komen verschillende moties van leden aan de orde om de afschaffing terug te draaien.

Premier Rutte verdedigde de afschaffing steeds vooral door te zeggen dat de maatregel een rol speelt voor bedrijven die zich in Nederland willen vestigen of daar willen blijven.

Toen de tekenen steeds sterker werden dat de verplaatsing van Unilever naar Nederland niet zou doorgaan, benadrukte hij dat het niet alleen om een mogelijke verhuizing van Shell en Unilever ging, maar dat dat alleen de aanleiding was voor de maatregel.