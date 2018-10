Unilever-topman: verhuizing afgeblazen door ophef dividendbelasting

Dat de verhuizing van Unilever naar Nederland niet doorgaat, is voor een deel de schuld van het verzet tegen het afschaffen van de dividendbelasting hier. Dat zegt Paul Polman, de topman van Unilever.

Om te kunnen verhuizen, zoals Polman wilde, moest driekwart van de Britse aandeelhouders instemmen. Maar afgelopen weken werd duidelijk dat de kans groot was dat dit niet zou gebeuren.

Volgens Polman komt dat doordat Britse beleggers niet zeker weten of de dividendbelasting in Nederland wordt afgeschaft. De oppositie in de Tweede kamer is fel tegen het plan van premier Rutte.

"Voor een deel van de Britse aandeelhouders is de politieke discussie die in Nederland is ontstaan naar aanleiding van het kabinetsvoornemen om de dividendbelasting in 2020 af te schaffen, een factor geweest bij de afweging om het voorliggende voorstel van de board niet te steunen," zegt de topman.

Voor welk deel van de Britse aandeelhouders deze discussie over de dividendbelasting belangrijk is geweest, is niet duidelijk. In augustus, toen de verhuizing nog door leek te gaan, zei de directeur van de Nederlandse vereniging voor institutionele beleggers Eumedion nog: "Ik heb geen enkele grote buitenlandse belegger gehoord over de dividendbelasting. Niet in de aanloop naar het besluit, maar ook niet daarna."

Shell

Unilever blijft erbij dat het een goed idee is om de dividendbelasting af te schaffen, omdat dat zorgt voor een gelijk speelveld voor bedrijven.

Ook Shell staat nog steeds achter de afschaffing. "We koesteren onze banden met Nederland. De dividendbelasting is een belangrijk element van het investeringsklimaat. En het investeringsklimaat is een belangrijke maatstaf voor beslissingen over de locatie van het hoofdkantoor."

Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW liet eerder weten dat het nog steeds achter de afschaffing van de dividendbelasting staat, omdat dit goed zou zijn voor het Nederlandse vestigingsklimaat. "Verbetering van het vestigingsklimaat moet voor Nederland topprioriteit zijn en blijven."