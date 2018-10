Afschaffing dividendbelasting definitief van tafel, geld naar bedrijfsleven

Hoe het geld precies verdeeld wordt over het bedrijfsleven, wordt later vandaag duidelijk als staatssecretaris Snel van Financiƫn een brief naar de Tweede Kamer stuurt. Rutte zei al wel dat alle bedrijven ervan gaan profiteren, niet alleen de grote multinationals.

Het niet doorgaan van de maatregel is een nederlaag voor de premier, die de afschaffing van de belasting voor buitenlandse investeerders te vuur en te zwaard verdedigde. Toch vindt Rutte niet dat zijn positie is beschadigd. "Een kras? Mijn baan is een verzameling van krassen."