Wekdienst 10/6: Debat over Dam-protest • rechtszaak tegen terreurverdachten

Wat kun je vandaag verwachten?

De Amsterdamse gemeenteraad debatteert vanaf 13.00 uur over het Dam-protest en het optreden van de burgemeester. Het debat is live te volgen via NOS.nl, de NOS-app en onze Facebookpagina.

In Rotterdam begint de strafzaak tegen een groep mensen uit Arnhem en Rotterdam die een grote terroristische aanslag zouden hebben willen plegen.

Vanmiddag is er in Amsterdam opnieuw een anti-racismedemonstratie. Vanwege de verwachte drukte is de locatie gewijzigd. Er worden een paar duizend deelnemers verwacht in het Nelson Mandelapark in de Bijlmer.

Wat heb je vannacht gemist?

In Houston in Texas is George Floyd begraven. Dat gebeurde onder massale belangstelling, twee weken nadat de 46-jarige zwarte man was overleden door politiegeweld.

Voorafgaand aan de begrafenis was er een herdenkingsdienst in de Fountain of Praise-kerk, waar zo'n 500 mensen bij aanwezig waren. De dienst zat vol gospelmuziek en er waren toespraken van familie en vrienden.

Herhaaldelijk werd opgeroepen tot gerechtigheid voor George Floyd. Democratisch presidentskandidaat Joe Biden sprak de kerkgangers via een videoverbinding toe.