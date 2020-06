Topman CrossFit stapt op na rel over Floyd-uitspraken

Greg Glassman stapt op als topman van het Amerikaanse fitnessbedrijf CrossFit. Hij kwam de afgelopen dagen onder vuur te liggen omdat het bedrijf zweeg over de Black Lives Matter-beweging en Glassman een sportschooleigenaar die zich daarover beklaagde de mantel uitveegde.

"Je hebt het waanidee dat mensen denken dat jij het geweten van CrossFit bent. Je denkt dat je meer deugt dan wij, walgelijk", schreef Glassman. En toen een onderzoeksinstituut op Twitter schreef dat racisme een publieke gezondheidscrisis is, antwoordde Glassman met 'Het is FLOYD-19', verwijzend naar covid-19. Ook zou hij in een Zoom-videomeeting met sportschoolhouders meerdere keren gezegd hebben dat hij niet rouwt om de dood van George Floyd.

Glassman zegt dat hij opstapt en met pensioen gaat. Hij heeft naar eigen zeggen onbedoeld veel leden van CrossFit gekwetst en wil het bedrijf niet langer in de weg staan.

Sportscholen haken af

Het bedrijf schrijft in een verklaring dat verandering nodig is. "We kunnen niet veranderen wat er is gebeurd, maar we vragen om vergiffenis terwijl we een grondig zelfonderzoek doen."

Duizenden sportscholen wereldwijd betalen CrossFit om zich een CrossFit-gym te mogen noemen. Vanwege Glassmans uitspraken zegden tal van sportscholen de samenwerking op. Kledingmerk Reebok brak ook met CrossFit.

Ook in Nederland zijn er veel CrossFit-sportscholen. Vondelgym, de keten van Arie Boomsma, besloot de banden ook te verbreken. "We hernieuwen onze samenwerking niet, totdat we het gevoel hebben dat we weer op een lijn zitten met de organisatie die deze sport vertegenwoordigt", aldus het bedrijf.