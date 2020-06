30.000 Nederlanders willen servicekosten terug van Airbnb

Ruim 30.000 Nederlandse klanten van Airbnb willen hun servicekosten terug van het Amerikaanse verhuurplatform. De eisers hebben zich aangesloten bij meerdere Nederlandse claimbedrijven die de laatste maanden hun pijlen op Airbnb hebben gericht.

Voor elke nacht in een loft in Parijs, appartement in Rome of chalet op de Wadden rekent Airbnb twee keer servicekosten: aan de huurder én aan de verhuurder. En dat mag niet, oordeelde de rechtbank Amsterdam in maart.

De rechter vergelijkt de servicekosten met de verboden dubbele commissiekosten die makelaars soms rekenen bij vastgoedovereenkomsten. Airbnb moet van de rechter de betaalde 470 euro servicekosten terugbetalen aan de klant die de zaak aanspande.

Het claimbureau Twee Heren BV stond die klant bij. Voor dat bureau was deze eerste zaak een opstapje naar meer procedures. Inmiddels hebben ongeveer 10.000 klanten van het verhuurbedrijf zich gemeld. "Het gaat hierbij al om 2 miljoen euro aan onterecht betaalde servicekosten", zegt directeur Nicolaas Huppes. "Elke dag melden zich nog rond de honderd nieuwe mensen aan."

Ook andere claimclubs zijn op de zaak gedoken. Bij Appeal hebben zich bijna 12.000 mensen aangemeld. En ook de Consumentenbond is sinds mei betrokken bij claims tegen Airbnb. Bij hun samenwerking met ConsumentenClaim hebben zich in een maand tijd ongeveer 9700 mensen gemeld. Ook bij deze partijen stroomt het aantal aanmeldingen nog altijd binnen.

Tot 1700 euro

Samen hebben al die Airbnb-klanten ruim 5 miljoen euro aan servicekosten betaald. "Gemiddeld 185 euro per klant bij ons", zegt Elsbeth Roos van ConsumentenClaim. Bij Appeal ligt dat gemiddelde drie tientjes lager. "Er zitten mensen tussen die 6,50 euro eisen, maar ook mensen die 1700 euro aan servicekosten hebben betaald", zegt Frank Oostrum van Appeal.

Een van de Airbnb-klanten die zich bij een claimbedrijf heeft gemeld is Deventenaar Job Hollander. "Ik heb Airbnb gebruikt voor stedentrips naar Valencia, Londen en Brugge. Het was altijd een prima optie. Maar als je erover nadenkt dat twee kanten servicekosten betalen, is dat wel vreemd", zegt hij. "Het zijn ook nog best grote bedragen. Toch al snel 70 euro voor een week. In totaal heb ik 200 euro aan servicekosten betaald." De servicekosten voor gasten variëren bij AirBnB, maar gemiddeld betaalt een gast 15 procent servicekosten.

'Geen vastgoedmakelaar'

Airbnb zegt niet bang te zijn voor nieuwe claims. "Beslissingen van kantonrechters in Nederland vormen geen precedent. Dit houdt in dat volgende rechters niet gebonden zijn aan deze beslissingen", zegt een woordvoerder van het bedrijf over de rechtszaak van maart bij de Amsterdamse kantonrechter. "Daarnaast is deze beslissing in strijd met de beslissing van de hoogste Europese rechter, die recentelijk heeft besloten dat Airbnb geen vastgoedmakelaar is maar een informatiedienst."

De Europese zaak ging over de Franse situatie. Maar Airbnb ziet ook aanknopingspunten in andere Nederlandse zaken. "Vorig jaar besliste het Gerechtshof in Amsterdam dat Booking.com (die gelijksoortige diensten aanbiedt als Airbnb) geen makelaar is, maar een online reserveringsplatform aanbiedt." Verder wijst het bedrijf op twee "gelijkaardige zaken" bij de rechtbanken in Rotterdam en Utrecht, waar de vorderingen werden afgewezen.

Massaclaim

Om te testen hoe andere Nederlandse rechters naar de zaak kijken heeft Twee Heren bij elf rechtbanken nieuwe losse zaken ingediend. Ook Appeal heeft een nieuwe zaak aangebracht. Op die manier willen de claimbureaus extra jurisprudentie opbouwen voordat ze de duizenden andere claims aan de rechter gaan voorleggen. "We verwachten over drie maanden de eerste uitspraken binnen te hebben", zegt Huppes van Twee Heren.

Anders dan de andere claimbureaus bereiden de Consumentenbond en ConsumentenClaim geen duizenden losse zaken voor, maar een grote massaclaim. "Wij willen allereerst afdwingen dat Airbnb de voorwaarden aanpast. Op de tweede plaats staan de schadevergoedingen voor de mensen die zich bij ons hebben aangesloten", zegt Roos.

Natuurhuisje.nl en Belvilla

Hoewel alle claimpartijen benadrukken dat ze het juridische gevecht met het verhuurplatform aangaan om consumenten te helpen, houden ze zelf waarschijnlijk ook iets over aan de claims. Alle drie werken op basis van no cure no pay. Dat houdt in dat de Airbnb-klanten niets hoeven te betalen als ze de zaak verliezen, maar een kwart tot bijna een derde moeten afdragen als een bedrijf de zaak voor ze wint.

Airbnb is overigens niet het enige vakantieverhuurbedrijf dat van twee walletjes snoept. Ook Belvilla en HomeAway lijken gebruik te maken van eenzelfde soort constructie, schrijft NRC. Natuurhuisje.nl deed dat tot voor kort, maar is er begin juni mee gestopt.