Servicekosten Airbnb in strijd met wet, weg vrij voor andere claims

Airbnb overtreedt de wet door zowel bij klanten als woningverhuurders bemiddelingskosten in rekening te brengen. Dat oordeelt de Amsterdamse kantonrechter in een zaak die is aangespannen door een klant. De uitspraak biedt mogelijkheden voor de ruim een miljoen Nederlandse klanten van Airbnb om de servicekosten terug te eisen.

Het gaat om een uitspraak in een specifieke zaak. Maar als veel klanten in actie komen, kan de uitspraak een voorbode zijn van een strop voor Airbnb die in de tientallen miljoenen loopt.

In dit specifieke geval ging het om een klant die tussen 2016 en 2018 zeven vakantiewoningen boekte via Airbnb. Daarvoor bracht het bedrijf 470 euro aan servicekosten in rekening. Omdat ook verhuurders een deel van de huursom moeten afdragen aan het bedrijf, overtreedt Airbnb volgens de rechter het verbod op het 'dienen van twee heren'- een wet die moet voorkomen dat er belangenverstrengeling optreedt, bijvoorbeeld in de makelaardij.

'Geen makelaar'

Airbnb zei ter verdediging dat het bedrijf geen makelaar is, maar een onlineplatform en niet bemiddelt, maar "een service aanbiedt" - argumenten die de woordvoerder ook aanhaalt in een schriftelijke reactie. Maar volgens de rechter geldt de wet niet alleen voor makelaars. Bovendien heeft Airbnb invloed op de manier waarop een overeenkomst tussen de klant en verhuurder tot stand komt - een vorm van bemiddeling, vond de rechter.

Meer dan een miljoen Nederlanders gebruiken Airbnb. Exacte cijfers heeft de persvoorlichter niet paraat. Gemiddeld rekent het bedrijf 15 procent bemiddelingskosten. Als alle klanten slechts twee nachten weggaan en 70 euro per nacht betalen, komt dat al neer op ongeveer 21 miljoen euro aan inkomsten aan servicekosten. Het werkelijke bedrag ligt waarschijnlijk vele malen hoger.

De rechtszaak werd gevoerd door een claimbureau, dat Nederlandse gebruikers van het platform belooft "honderden euro's aan onterecht betaalde servicekosten" terug te vorderen in ruil voor een percentage van de opbrengst.

Mogelijkheden voor beroep beperkt

Airbnb benadrukt in een reactie dat deze uitspraak niets zegt over de toekenning van toekomstige claims. "Het gaat om een individuele rechtszaak", zegt de woordvoerder. "Toekomstige rechters zijn niet gebonden aan de uitspraak."

Dat wordt bevestigd door een persrechter van rechtbank Amsterdam, die daarbij wel benadrukt dat het om een heel duidelijke beslissing gaat. "Het ligt niet heel erg voor de hand dat het oordeel anders zal zijn in een vergelijkbare zaak."

Airbnb kondigt aan in hoger beroep te gaan. Maar die mogelijkheden zijn beperkt, licht de persrechter toe. Omdat het claimbedrag laag is, is normaal hoger beroep niet mogelijk. Alleen cassatie is mogelijk, maar dan wordt de zaak niet meer inhoudelijk behandeld. Airbnb moet dan aantonen dat het ging om een oneerlijk proces, waarbij de rechter het bedrijf bijvoorbeeld onvoldoende ruimte heeft gegeven zijn verhaal te doen.