ChristenUnie: deze kabinetsperiode geen besluit meer over Lelystad

Vliegveld Lelystad is al jaren een heet hangijzer; het zou eerst in 2018 opengaan, maar dat werd om allerlei redenen verschillende keren uitgesteld. De laatste keer gebeurde dat afgelopen maart. Toen maakte minister Van Nieuwenhuizen bekend dat in verband met de coronacrisis de streefdatum nu november 2021 is.

Regeringspartij ChristenUnie, al langer kritisch over het vliegveld, wijst ook op de stikstofproblemen. "Het is goed om tijd te nemen voor het proces. Alles moet wel kloppen", zegt Bruins.

De ChristenUnie zet ook in het algemeen vraagtekens bij de toekomst van de luchtvaart. "De sector lijkt nog altijd af te stevenen op ongebreidelde groei en daar hebben we echt een probleem mee. Mobiliteit is mooi en luchtvaart is mooi, maar gewoon maar vliegen omdat het kan en dan zo vaak mogelijk voor een paar tientjes, dat is eigenlijk niet normaal", zegt het Kamerlid.