George Floyd begraven in Houston: 'Het is tijd voor verandering'

In Houston, de stad waar hij opgroeide en de langste tijd van zijn leven woonde, is George Floyd begraven. Dat gebeurde onder massale belangstelling, twee weken nadat de 46-jarige zwarte man was overleden door politiegeweld.

Voorafgaand aan de begrafenis was er een herdenkingsdienst in de Fountain of Praise-kerk, waar de dag ervoor al duizenden mensen de wake hadden bezocht. In de kerk liepen honderden mensen langs de kist om hun laatste eer te bewijzen.

Tijdens de dienst deed de politiechef van Houston, Art Acevedo, een oproep voor nationale wetten die voor de politie moeten gaan gelden. "Er zijn nog steeds te veel incidenten waar slecht politiewerk wordt getolereerd, daartegen moeten we gewoon 'nee' zeggen", sprak hij.

Dominee Mary White herinnerde aan enkele woorden die Floyd nog wist uit te brengen kort voordat hij het bewustzijn verloor doordat een witte agent bijna 9 minuten lang zijn knie in zijn nek duwde. "Toen hij om zijn moeder riep, spitsten alle moeders in dit land de oren. De oren van moeders over de hele wereld hoorden hem huilen." George Floyd is in Houston naast zijn moeder begraven, die een paar jaar eerder overleed.

Dominee Mary White sprak de kerk toe: