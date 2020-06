Minister over lek corona-site RIVM: ongelukkig, maar menselijke fouten blijven voorkomen

Minister De Jonge noemt het datalek in de RIVM-site Infectieradar buitengewoon ongelukkig. "Dit is precies wat je niet wilt", zei hij op kritische vragen van de Tweede Kamer.

De site bleek na onderzoek van de NOS in samenwerking met beveiligingsonderzoeker Tom Wolters een datalek te hebben. Daardoor kon iedereen met enige technische vaardigheid de antwoorden op persoonlijke en medische vragen gerelateerd aan corona van andere deelnemers inzien. De site is nog steeds uit de lucht.

Volgens De Jonge was de fout in het maakproces van de site wel degelijk opgevallen. "Dit is bij een check als een van de veiligheidsrisico's naar boven gekomen en het zou opgelost worden. Maar er is achteraf niet gedubbelcheckt of dat ook echt was gebeurd".

Overigens ontkent het bedrijf dat de techniek verzorgt, Formdesk, dat het op de hoogte was van het lek. "We wisten dat echt niet", laat het bedrijf weten.

Vertrouwen

Daarmee is voor de Tweede Kamer de zaak niet afgedaan. CDA-Kamerlid Van den Berg: "Mensen hebben daar in goed vertrouwen hun gegevens achtergelaten. Hoe kan dit voorkomen worden?"

Dat kan volgens De Jonge niet. "Ik vrees dat dit soort menselijke fouten gemaakt zullen blijven worden. Ik kan er met extra beleidsmaatregelen echt niet voor zorgen dat dit niet meer gebeurt."

Dat roept bij de Tweede Kamer veel vragen op. Want de minister wil juist informatie van burgers gebruiken om het coronavirus te bestrijden, zeggen de Kamerleden. Er is een corona-app in de maak, de minister wil telecomdata van 13 miljoen Nederlanders gebruiken om coronadata te verzamelen en horecareserveringen gebruiken om contacten van besmette mensen op te sporen.

"Dan kun je bij een fout niet zeggen 'zo gaat het nou eenmaal soms', " zegt GroenLinks-Kamerlid Buitenweg. De Kamerleden vinden dat door dit soort fouten in de ICT van de overheid het vertrouwen van burgers in gevaar komt.

Donorwet

"Hoe gaat u dit vertrouwen herstellen? ", vraagt VVD-Kamerlid Veldman. "Mensen moeten binnenkort ook opgeven wat ze met de nieuwe donorwet willen. Dan moet je er toch op kunnen vertrouwen dat het goed gaat."

Maar volgens De Jonge is het niet nodig om aan alle digitale overheidstoepassingen te gaan twijfelen en zijn er genoeg garanties en controles om te vertrouwen op de veiligheid van persoonsgegevens.