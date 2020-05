Aanpak nieuwe donorwet twee maanden uitgesteld vanwege coronacrisis

In verband met de coronacrisis stelt de overheid stelt de aanpak die nodig is om de nieuwe Donorwet in te voeren met twee maanden uit.

Normaal gesproken zou de eerste groep burgers vanaf 1 juli een brief in de bus krijgen waarin wordt gevraagd of zij orgaandonor willen zijn of niet. Dit wordt uitgesteld tot 1 september.

Minister Van Rijn voor Medische Zorg heeft dit besloten omdat hij het nu niet de tijd vindt om mensen deze moeilijke keuze te laten maken.

Na 1 september gaat het geplande proces alsnog van start. Uiteindelijk krijgen alle Nederlanders boven de 18 jaar de brief over de nieuwe Donorwet in huis. Iedereen moet een keuze maken. De keuze om wel of geen orgaandonor te willen zijn wordt geregistreerd.

Niet kiezen of reageren wordt in feite ook gezien als een keuze. Mensen die ook na de herinneringsbrief niet gereageerd hebben worden geacht geen bezwaar te hebben; zij worden geregistreerd als donor. Over een jaar moet de registratie zijn afgerond.