Horecareserveringen gebruikt voor contactonderzoek GGD's

Bij de opsporing van 'nauwe contacten' van besmette mensen wordt binnenkort ook gebruikgemaakt van de reserveringsgegevens in de horeca. Dat wil het kabinet.

Voorwaarde is wel dat iemand daar toestemming voor heeft gegeven. Wie in de buurt van een besmet persoon heeft geborreld of gegeten, kan dan gewaarschuwd worden.

Horecagelegenheden mogen sinds 1 juni weer gasten ontvangen maar alleen op basis van reserveringen en een checkgesprek. De gedachte van minister De Jonge is dat de namen en telefoonnummers van gasten en klanten door de GGD kunnen worden gebruikt.

Als bij de GGD een persoon positief wordt getest, wordt gevraagd waar hij of zij langdurig in de buurt van andere mensen is geweest. Als daar een café of restaurant bij zit, dan kan de GGD de andere gasten waarschuwen.

De Jonge gaat deze werkwijze bespreken met de horecaondernemers. Hij wil ook onderzoeken of andere reserveringen, zoals bijvoorbeeld voor het theater, gebruikt kunnen worden voor het bron- en contactonderzoek van de GGD.

Bronnen van informatie

Het kabinet is al langer op zoek naar bronnen van informatie die de GGD kunnen helpen (lokale) uitbraken van het coronavirus te voorkomen, op te sporen en in te dammen.

Zo wil het kabinet een jaar lang de mobiele telefoongegevens van alle Nederlanders opvragen om opvallende bewegingen door het land in de gaten te houden. Hiervoor moet de wet gewijzigd worden. Het is de bedoeling dat deze wetswijziging versneld wordt behandeld.

De Autoriteit Persoonsgegevens was al erg kritisch over het idee, en komt binnenkort met een eindadvies. Daarna gaan de Tweede en Eerste Kamer erover oordelen.

Corona-app

Daarvoor was de hoop gericht op een corona-app die registreert of je in de buurt van een besmette persoon bent geweest. Dat is tot op heden niet gelukt, maar er wordt nog steeds aan gewerkt, zegt De Jonge. Hij verwacht de komende weken de eerste ontwikkelversies te kunnen gaan testen.

Verder overlegt hij met andere Europese landen over zo'n app, zodat ze ongeveer hetzelfde gaan werken. De Jonge: "Dan kun je bijvoorbeeld via de Nederlandse app worden gewaarschuwd als je in het buitenland op vakantie nabij een achteraf besmet gebleken persoon bent geweest."

Op alle plannen over de uitwisseling van informatie is geregeld kritiek. Privacyclubs waarschuwen dat het opvragen van veel gegevens van alle burgers kan leiden tot privacyschendingen. Ook moet de vrijwilligheid van het meedoen aan informatieverstrekking echt worden gegarandeerd, zeggen zij.