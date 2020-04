Veel twijfel over corona-app, maar ontwikkeling gaat door

Het is lastig om te zien op welke afstand andere bluetooth-apparaten zich bevinden. "Dat hangt af van het soort ruimte, en buiten werkt het weer anders, zeker als het regent", aldus Van Steen. Daardoor is het lastig om te bepalen hoe lang iemand bij iemand in de buurt is en hoe dichtbij iemand komt, denkt de wetenschapper.

Tegelijkertijd zijn er ook wetenschappers die denken dat bluetooth wel geschikt is voor contactonderzoek. Zo waren wetenschappers van de universiteit van Oxford positief, al moet de inzet ervan wel met andere maatregelen worden gecombineerd.

Volgens Van Steen zou het beter zijn om te kijken of mensen handmatig kunnen bijhouden bij wie ze in de buurt waren, bijvoorbeeld door het scannen van elkaars QR-code. Een andere wetenschapper opperde het bijhouden van een dagboek.

Kan de klok straks nog terug?

Ook zijn er twijfels over de maatschappelijke gevolgen van een app. De uitgenodigde deskundigen vragen zich af of een app ertoe leidt dat de bevolking zich anders gaat gedragen en of de klok na zo'n 'medische volg-app' wel terug te draaien zou zijn.

Ook burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom is kritisch. "Twee weken geleden, toen de app werd aangekondigd, was ik voorzichtig positief over een app met bluetooth", zegt directeur Evelyn Austin van die organisatie. Ook zij sprak vanmorgen in de Tweede Kamer.