Deskundigen zeer kritisch over zeven corona-apps: 'Terug naar de tekentafel'

Ontwikkelaars, computerbeveiligers en privacy-experts zijn niet onder de indruk van de zeven overgebleven corona-apps die kans maken om door de overheid tot officiële corona-app te worden verheven. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS, tegen het einde van de presentatie van de zeven apps via een livestream.

De apps zijn bedoeld voor contactonderzoek, waarbij in kaart kan worden gebracht bij wie coronapatiënten in de buurt zijn geweest. Op die manier kunnen mogelijke nieuwe besmettingen worden opgespoord.

Eerst was sowieso weinig bekend over de werking van de apps. Inmiddels hebben vijf apps hun programmeercode openbaar gemaakt. Het oordeel van experts is zeer kritisch.

Ontwerpfouten

"Geen van die vijf apps voldoet aan de kwaliteitseisen van het ministerie", zegt Benjamin Broersma van de Open State Foundation. "Alle apps hebben ontwerpfouten." Broersma, zelf programmeur, ontdekte in de broncode van de apps en de werkwijze van de ontwikkelaars talloze beginnersfouten. In een van de apps zat zelfs een datalek.

In een aantal gevallen, waaronder bij de apps van Capgemini, SIA en Deus, gaat het bovendien vooral om bestaande software die in een nieuw jasje is gestopt. Het bedrijf SIA heeft de code van de app uit Singapore gekopieerd en er zijn eigen naam op geplakt.