Minister De Jonge stelt team samen om zelf app te bouwen

Minister De Jonge van Volksgezondheid gaat zelf een corona-app laten bouwen die het werk van de GGD's moet verlichten. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer. Over vier weken wil De Jonge een besluit nemen of zo'n app gaat werken of niet.

De GGD's gaan nu eerst een plan van "epidemiologische" eisen opstellen. Het RIVM, virologen en epidemiologen helpen daaraan mee. De bedoeling is dat de app helpt bij het sneller opsporen van mensen die contact hebben gehad met iemand bij wie later corona is vastgesteld en die dus zelf mogelijk ook besmet zijn.

De Jonge ziet het project met vertrouwen tegemoet. Hij wil snel een team samenstellen "met de juiste bouwers en ook met experts op het gebied van onder andere informatieveiligheid, privacy, grondrechten, nationale veiligheid en inclusie." Het ontwerp van de app wordt volledig openbaar.

Ongewenst gedrag

Er komt een speciale taskforce van wetenschappers die onderzoekt of de app ongewenst maatschappelijk gedrag kan veroorzaken. Bijvoorbeeld dat mensen zich risicovoller gaan gedragen. Of dat werkgevers of bedrijven hun werknemers of klanten verplichten de app te installeren. Om dit laatste tegen te gaan denkt De Jonge aan een wettelijk verbod.

De Autoriteit Persoonsgegevens, het College voor de Rechten van de Mens, het Nationaal Cyber Security Centrum en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid worden bij het hele proces betrokken.

De Jonge: "Voordat de apps beschikbaar komen voor het publiek worden ze ook getoetst op de gevolgen voor de nationale veiligheid en de grondrechten van burgers." Ook worden ze getest op begrijpelijkheid en toegankelijkheid voor zo veel mogelijk mensen.

Verder wordt er gekeken of er een toepassing bestaat waarmee artsen op afstand contact kunnen houden met patiënten, en hun gezondheid in de gaten kunnen houden. Dit omdat er in de toekomst steeds meer mensen getest gaan worden en er dus achter komen dat zij besmet zijn. Een 'zorg op afstand-toepassing' moet het werk van artsen en GGD verlichten.

Kritiek

Afgelopen weekend organiseerde het miniserie van VWS een appathon, een soort openbare wedstrijd tussen verschillende ontwerpers van corona-apps. Daar kwam geen ontwerp uit dat aan de eisen voldoet. Het ministerie kreeg van experts en van de Tweede Kamer veel kritiek op het gehaast opgezette project.

Vandaag heeft de Tweede Kamer verschillende deskundigen uitgenodigd om te praten over de voorwaarden en gevolgen van een of meerdere corona-apps. De gesprekken zijn te volgen op NPO Politiek van 08.30 uur tot 12.30 uur.