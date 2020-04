Kamer wil hoorzitting over corona-app: 'dit is niet zomaar een hamerstuk'

Maar wie zijn deze bedrijven en hoe gaat het kabinet alle reacties beoordelen, vragen Kamerleden zich af. Hoe zou zo'n app eruit moeten zien, en kan het echt iets bijdragen?

Het kabinet zou al snel een knoop willen doorhakken. Voor 28 april zou bekend moeten worden hoe de app of apps eruit moeten zien. De Kamer begrijpt de haast maar wijst ook op het belang van zorgvuldigheid.

Morgen debatteert de Kamer opnieuw over de coronacrisis. Er leven zoveel vragen over de app dat Kamerleden vrezen dat die lang niet allemaal beantwoord zullen worden.

Niet op eigen houtje

Maandag waarschuwden wetenschappers voor de schijnveiligheid van de app. Ze vrezen ook dat de apps een precedent scheppen voor de toekomst en roepen het kabinet op experts bij het proces te betrekken.

Die experts wil de Kamer vooraf aan het woord laten. "En niet pas als de app al zo goed als klaar is", aldus Buitenweg.

Partijleider Ouwehand van de Partij voor de Dieren vindt dat het kabinet "met grote olifantspassen" door het proces stapt. Zij heeft weinig vertrouwen in het plan. "Als nog zoveel onduidelijk is over de betrouwbaarheid is het zeer de vraag wat het kan bijdragen. In elk geval is het niet de bedoeling dat het kabinet dit op eigen houtje gaat zitten doen. De Kamer heeft hierin het laatste woord."

Professionaliteit

Verhoeven (D66) verbaast zich ook over de gang van zaken. Zo goed als het volgens hem liep bij de informatie over de intelligente lockdown, zo rommelig verloopt het nu, vindt hij.

"Ineens was daar het app-idee op een persconferentie. Dan krijgen bedrijven een paasweekend de tijd. Dan op dinsdagavond een enthousiaste tweet van de minister dat er honderden belangstellenden zijn. Het past niet in het beeld van professionaliteit waar we naar op zoek zijn in dit proces. Bizar."

Aan de andere kant begrijpt hij ook dat het kabinet vaart wil maken, ook in het belang van de economie. "Met zo'n korte deadline maak je misschien wel een goede selectie voor partijen die echt iets kunnen", erkent hij.

De SGP is ook voorstander van de hoorzitting. De Kamer moet volgens SGP-leider Van der Staaij "een zorgvuldige weging van kansen en risico's" kunnen maken.