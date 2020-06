Zoom draait 169 procent meer omzet door corona

Hoewel het al negen jaar bestaat, hebben veel mensen pas dit jaar voor het eerst gehoord van het Amerikaanse bedrijf Zoom. De coronacrisis heeft de videoconferentiedienst afgelopen kwartaal veel nieuwe gebruikers bezorgd, wat de omzet omhoog heeft gekatapulteerd. Die steeg met 169 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Inmiddels heeft het bedrijf ruim 465.000 organisaties als klant, die per organisatie meer dan tien werknemers hebben. Het aantal werknemers bij een klant is belangrijk voor Zoom, omdat de kans dan groter is dat die klant tegen betaling een uitgebreider abonnement afsluit. De dienst is ook gratis te gebruiken.

Van alle gebruikers zijn er 769 die over een heel jaar meer dan 100.000 dollar voor het gebruik van de videoconferentie-app betalen. Dat zijn er bijna twee keer zoveel als vorig jaar.

Borrelen op afstand

Het Amerikaanse bedrijf heeft afgelopen maanden flink geprofiteerd van wereldwijde maatregelen die de verspreiding van het coronavirus tegen moeten gaan. Veel organisaties lieten hun personeel vanuit huis werken, waardoor vergaderingen virtueel plaatsvonden via diensten zoals Zoom, WebEx, Skype of Microsoft Teams.

Maar ook colleges en groepslessen, en zelfs borrels hebben zich via videoconferenties voltrokken.

Beveiligingsproblemen

Het was niet alleen maar goed nieuws bij Zoom de afgelopen maanden. Het bedrijf raakte in opspraak doordat de beveiliging van de videoverbindingen niet in orde was. Zonder dat gebruikers het wisten, werden data gedeeld met Facebook, en het systeem zou zijn gehackt.

De problemen kostte de dienst ook gebruikers, zoals universiteiten die er niet meer op durfden te vertrouwen. Hoeveel gebruikers zijn afgehaakt nadat de beveiligingsproblemen naar buiten waren gekomen, staat niet in de kwartaalcijfers.

Topman Eric Yuan bood zijn excuses aan. Volgens hem zorgde de snelle onverwachte groei van het aantal gebruikers ervoor dat dienst de beveiliging niet kon bijbenen.

Daarop heeft het bedrijf aangekondigd flink te investeren in updates, betere versleuteling van de videoverbinding en nieuwe veiligheidsopties. Ook heeft het voor het eerst een bedrijf overgenomen: de start-up Keybase, die zich richt op versleutelde communicatie.

Nog meer groei

Ook voor de rest van het jaar verwacht Zoom een stijgende lijn. Daarbij houdt het bedrijf er rekening mee dat veel landen de maatregelen tegen de verspreiding van corona versoepelen, waardoor mensen meer naar kantoor, school of het café kunnen en de vraag naar virtuele verbindingen af kan nemen.

Het komende kwartaal denkt de videoconferentiedienst dat de omzet richting de half miljard dollar zal gaan. Voor het hele jaar voorziet het bedrijf een omzet tot 1,8 miljard dollar.