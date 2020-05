Zoom verliest universiteiten na problemen met privacy en beveiliging

De Tilburg University gebruikt Zoom, maar alleen voor colleges en niet voor vergaderingen. En ook de Maastricht University werkt nog met Zoom. "We hebben de applicatie zodanig ingesteld dat het wat ons betreft qua veiligheid en privacy in orde is", zegt een woordvoerder. "Niet alleen aan de technische kant, we hebben iedereen ook een gebruikersprotocol afgegeven."

De Limburgse universiteit kreeg begin dit jaar te maken met een grote hack. Systemen lagen daardoor weken plat. Om die reden zijn ze in Maastricht nu extra alert. "We zijn echt niet lichtvaardig omgegaan met wat ons in het verleden is overkomen. We hebben vertrouwen in de manier waarop wij Zoom nu gebruiken."

'Houden het goed in de gaten'

Bij de Erasmus Universiteit behoort Zoom ook tot de opties, net als bij de Universiteit van Amsterdam. "Sommige dingen werken in Zoom heel goed, het is heel gebruiksvriendelijk", laat een woordvoerder van de UvA weten. "Maar we bieden wel alle instructies om de privacy te waarborgen. Zo kom je er alleen in met een UvA-id."

De UvA begrijpt de zorgen over het gebruik van Zoom. "Er is gezien de huidige tijd snel voor gekozen, het was plotseling nodig. Maar we houden het goed in de gaten."