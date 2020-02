Hackers Universiteit Maastricht zaten maanden in netwerk; 200.000 euro betaald

De VVD in de Tweede Kamer wil weten of het losgeld van onderwijsgeld uit Den Haag is betaald. "Als zou blijken dat dit onderwijsgeld is, vindt de VVD dat echt onacceptabel", zegt VVD-Kamerlid Wiersma die vindt dat de hack niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van het onderwijs.