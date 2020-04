Baas populaire app Zoom biedt excuses aan voor privacyproblemen

De baas van de populaire videoconferentie-app Zoom heeft zijn excuses aangeboden voor problemen rondom de privacy en veiligheid van gebruikers. In een blog op de website van de Amerikaanse app geeft topman Eric Yuan toe dat zijn bedrijf tekort is geschoten. "Dat spijt me zeer", schrijft hij.

Yuan belooft de problemen aan te pakken. Zo richten de makers zich de komende tijd volledig op het oplossen van de problemen. Onafhankelijke experts zullen daarbij helpen.

Zoom kwam onder vuur te liggen nadat gebruikers verschillende problemen hadden gemeld. Zo zouden gegevens naar Facebook zijn verstuurd en werd onterecht geclaimd dat de app veilig genoeg was, schrijft de BBC.

Niet berekend op toename

Het gebruik van Zoom is door de coronacrisis explosief gegroeid. "We hebben de app niet ontworpen met het idee dat, binnen een paar weken, iedereen ter wereld thuis werkt, studeert en sociale contacten onderhoudt", staat in het bericht van Yuan. Zoom heeft door de coronacrisis inmiddels dagelijks wereldwijd meer dan 200 miljoen gebruikers.

Deze week werd bekend dat de hoofdaanklager van de staat New York onderzoek gaat doen naar Zoom om dezelfde privacyzorgen.