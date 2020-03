Amerikaanse justitie start onderzoek naar populaire videoconferentie-app Zoom

De hoofdaanklager van de staat New York gaat onderzoek doen naar Zoom, een Amerikaanse app voor videoconferenties. Het gebruik van de app is door de coronacrisis explosief gegroeid en de Amerikaanse justitie maakt zich zorgen over de privacy van de gebruikers, meldt The New York Times.

Zoom wordt onder meer gebruikt door veel Amerikanen die thuiswerken en is in de afgelopen weken uitgegroeid tot de populairste app voor videoconferenties in de Verenigde Staten. De gratis app wordt ook veel gebruikt door scholen voor het online lesgeven en door families om contact met elkaar te houden.

Nieuwe beveiligingsregels

Het bedrijf heeft gisteren een brief gekregen waarin de Amerikaanse justitie de vraag stelt welke nieuwe beveiligingsmaatregelen er zijn genomen om bijvoorbeeld hackers op te sporen. The New York Times heeft een kopie van deze brief in handen gekregen.

De procureur-generaal stelt in de brief dat Zoom weliswaar wordt gezien als een zeer waardevol communicatieplatform, maar dat het bedrijf te traag is bij het opsporen van gaten in het beveiligingssysteem.

Internetcriminelen zouden er de afgelopen weken in zijn geslaagd om het systeem achter Zoom te hacken. Ze wisten onder meer online lessen van scholen te onderbreken en plaatsten racistische teksten tijdens een webinar over antisemitisme.

Niet berekend op enorme toename

De procureur-generaal in New York is bezorgd dat het huidige beveiligingssysteem niet is berekend op de enorme toename van het aantal gebruikers. Ook zijn er zorgen over mogelijke gevoelige informatie die via het platform wordt uitgewisseld.

Topman Eric Yuan van Zoom zegt in een reactie de privacy en het vertrouwen van de gebruikers zeer serieus te nemen. Het bedrijf heeft het privacybeleid dit weekend geüpdatet.