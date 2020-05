Wekdienst 27/5: Advies over sportscholen • Eerste bemande vlucht SpaceX

Moet je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) komt weer bijeen. Het beraad gaat onder meer over de sportscholen en sauna's. De deskundigen in het Outbreak Management Team (OMT) brengen daarover advies uit aan het kabinet. Het overleg begint om 16.00 uur.

In Amsterdam vindt de rechtszaak plaats tegen een jongen die ervan wordt verdacht dat hij samen met anderen een homostel heeft mishandeld op Tweede Paasdag. Op 10 mei werd het stel nóg een keer belaagd.

De Tweede Kamer debatteert opnieuw over de mensen die onterecht werden verdacht van fraude met de kindertoeslag. Nog steeds is die zaak niet opgelost, vorige week werd aangifte gedaan tegen een aantal topmensen binnen de belastingdienst.

Als het weer het toelaat brengt SpaceX vanavond voor het eerst in zijn bestaan mensen in de ruimte. De Crew Dragon wordt volgens plan om 22.33 uur Nederlandse tijd gelanceerd.

Wat heb je gemist?

Ruim een dag na de parlementsverkiezingen in Suriname blijft de uitslag onduidelijk. Met 80 procent van de stemmen geteld gaat oppositiepartij VHP gaat ruim aan de leiding, maar het is nog niet duidelijk of de partij genoeg zetels wint om te voorkomen dat president Bouterse na augustus een derde termijn krijgt. Volgens de VHP is er bij de verkiezingen gefraudeerd door de aanhangers van Bouterse.

Ander nieuws uit de nacht

Twitter plaatst voor het eerst disclaimer bij tweets van Trump: De president twitterde dat het fraude in hand zou werken als mensen via de post zouden gaan stemmen. Onder de tweets heeft Twitter een link gezet naar een pagina waarin die bewering wordt tegengesproken.

'Grote bedrijven moeten meebetalen aan herstel coronacrisis': Als het aan de Europese Commissie ligt een Europese belasting gaan betalen. Het gaat om 0,1 procent van de omzet. Lees al het coronanieuws in ons liveblog.

Verdachte dodelijke brand animatiestudio Kyoto na 10 maanden gearresteerd: Bij de brand in juli kwamen 36 mensen om het leven. De verdachte raakte zelf zwaargewond. Volgens de politie is hij nu genoeg hersteld om verhoord te worden.

En dan nog even dit

Premier Rutte en deelstaatpremier Laschet van het Duitse Noordrijn-Westfalen spraken gisteren met elkaar via een videoverbinding. Journalisten mochten na afloop vragen stellen, maar dat verliep verre van soepel. Slechte verbindingen maakten het behoorlijk ingewikkeld.

Sommige journalisten kwamen de online persconferentie niet in, en een van hen had de microfoon te zacht staan. "You have to pump up the volume", maande Rutte hem lachend.