Verdachte dodelijke brand animatiestudio Kyoto na 10 maanden gearresteerd

De man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dodelijke brandstichting bij een animatiestudio in Kyoto in Japan in juli vorig jaar, is officieel aangehouden door de politie. Bij de brand kwamen 36 mensen om het leven.

Verdachte Shinji Aoba raakte zelf zwaargewond bij de brand en heeft tien maanden in het ziekenhuis gelegen met ernstige brandwonden. Hij is volgens de politie nu genoeg hersteld om hem te mee te nemen naar het politiebureau.

Sterf!

De man heeft al toegegeven dat hij de brand bij de animatiestudio heeft aangestoken. Hij zou benzine rond de ingang hebben gegoten, 'Sterf!' hebben geschreeuwd en daarna het gebouw in vlammen hebben gezet. De verdachte beschuldigde de studio van plagiaat. Die zou zonder toestemming een roman van hem hebben gebruikt als basis voor een verhaal.

De brand veroorzaakte een schok in Japan. De animatiestudio Kyoto Animation is in het hele land, en ook internationaal, bekend om zijn producties. Het was de dodelijkste aanslag in het land in bijna twintig jaar.