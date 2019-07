Aanslag op populaire animatiestudio choqueert Japan

Tientallen doden bij een aangestoken brand in Kioto vanochtend. Japanners worden niet vaak met een aanslag met zo veel slachtoffers geconfronteerd. Die komt dan ook hard binnen in het land, zegt correspondent Kjeld Duits. "Het viel me op dat een omroepster op de televisie in het zwart gekleed was toen zij verslag deed over deze brand vanavond. De studio is enorm geliefd, dus het nieuws van vandaag komt als een zware schok."

Op sociale media wordt veel gereageerd op het nieuws over de dodelijke brand bij Kyoto Animation. "Ik ben diep bedroefd dat de mensen die de films hebben gemaakt die mij zo geroerd hebben nu zo lijden", schrijft iemand. Inmiddels is door fans een crowdfundingactie gestart om de studio erbovenop te helpen.

Duits vertelt dat sommige mensen meteen honderden kilometers naar het uitgebrande pand reisden om daar te bidden en bloemen te leggen.