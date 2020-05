Met SpaceX de ruimte in, het gaat nu echt gebeuren

De technologische ruimtevaartrevolutie - herbruikbare raketten, treintjes met satellieten aan de hemel - levert SpaceX veel bewonderaars op. Die zijn ruwweg te verdelen in twee groepen, zegt SpaceX-kenner Ronald Klompe. "Voor millennials is het de positieve boodschap die aanspreekt. Elon Musk is voor hen een soort rockster. Voor de Apollo-generatie is het iets anders. Ruimtevaartfans uit die tijd zijn nog altijd teleurgesteld dat er geen vervolg kwam op de eerste maanvluchten. De plannen van SpaceX geven hen nieuwe hoop."

Dat het ruimtevaartbedrijf zo ver zou komen had bijna niemand verwacht toen Musk het in 2002 oprichtte, weet Klompe. "Hij wilde eigenlijk raketten in Rusland kopen, maar die waren duur en moeilijk te krijgen, en toen zei hij: ik ga ze zelf bouwen. Hij had 200 miljoen dollar overgehouden aan de verkoop van PayPal. Voor één miljoen kocht hij een McLaren Formule 1-raceauto, en 100 miljoen stak hij in SpaceX."

Aanvankelijk kregen de sceptici gelijk. De ene na de andere raket blies zichzelf op en SpaceX raakte verwikkeld in rechtszaken met andere bedrijven. Maar Musk liet zich door de mislukkingen niet ontmoedigen. "Hij hield vast aan de drie overtuigingen die hij na PayPal najoeg: internet overal en voor iedereen, duurzaam vervoer en de meest ambitieuze: de mensheid moet multiplanetair worden."