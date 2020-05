Belaagd homostel Amsterdam opnieuw aangevallen

Sébas Diekstra @sebasdiekstra

Gistermiddag is het homostel dat Eerste Paasdag werd aangevallen opnieuw slachtoffer geworden van een homofobe aanval in Amsterdam-Oost. Weer vond de aanval plaats nadat de mannen hand in hand liepen. Na een reeks opmerkingen vanuit een groep is één van de mannen mishandeld.